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Правила входа в аккаунты Google изменятся с 9 ноября

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Компания Google вносит изменения в работу сервисов. С этой даты для входа в Google-аккаунты придется проходить двухэтапную аутентификацию (2FA).

Она предусматривает обязательное получение SMS-сообщения или электронного письма с одноразовым паролем, служащим дополнительной мерой по подтверждению личности пользователя.

Новые меры заработают автоматически с 9 ноября.

Пользователям уже разослали сообщения с просьбой держать телефон под рукой при входе в систему. Желающие могут активировать новую функцию заранее.

Отметим, кража паролей является самым распространенным способом компрометации аккаунтов. Предполагается, что двухэтапная аутентификация может помочь решить эту проблему.

3 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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