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Леди Гага снялась обнаженной для Vogue

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Американская актриса и поп-исполнительница Леди Гага приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложки итальянской и британской версий модного журнала Vogue. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она запечатлена в черном платье бренда Schiaparelli, которое оформлено глубоким декольте и дутыми золотистыми деталями по бокам. На другом кадре исполнительница позирует с пышной прической обнаженной, прикрыв оголенную грудь руками.

Главную героиню фильма «Дом Gucci», премьера которого в России состоится 2 декабря 2021 года, сфотографировали также в розовом платье и объемном плаще бренда Valentino.

Автором съемки выступил известный американский модный фотограф Стивен Майзель (Steven Meisel), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue и Interview, и снимал рекламные компании брендов Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.

3 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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