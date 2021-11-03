Disney выпустил разочаровывающий трейлер «Книги Бобы Фетта»

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Темуэре Моррисону, который вернулся к роли Бобы Фетта, стоило бы пореже снимать свой знаменитый шлем, а его напарница уверенно отнимает у него экранное время — таковы первые впечатления от дебютного трейлера спин-оффа «Мандалорца».

Из ролика понятно, что Фетт в компании с Феннек Шэнд попытается заявить свои права на бывшие территории Джаббы Хатта. Помогут им в этом не дипломатические переговоры, а выстрелы и удары тяжелым посохом Бобы. Премьера сериала состоится уже 29 декабря.

«Моррисон ужасно корчит рожу, когда машет палкой. Выглядит пока трухляво», «Волшебство пропало, как только он снял шлем», «Опять сделали беспомощного главного героя, за которого все решает женщина-напарница», «Опять пустыни и горы — от «Звездных Войн» не осталось ничего», — изрядную часть фанатов трейлер разочаровал.