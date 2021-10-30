Цены на газ в Европе продолжают отступать

Цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов продолжают опускаться и в моменте ушли ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 17 сентября.

Так, по состоянию на 15:21 стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $795,8 за тысячу кубов. Общее падение цены за день превысило 14%, сообщает.

28 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $927,5 за тысячу кубометров.

Как напоминает «Интерфакс», в минувшую среду, 27 октября, на публичном совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов «Газпрома» в подземных хранилищах Европы. Он поручил компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.