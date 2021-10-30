Американские ученые выявили основные причины облысения

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго выявили причины облысения. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

С помощью экспериментов на мышах американские специалисты выяснили, что при старении волосяные стволовые клетки становятся менее липкими. После этого они покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму, однако из-за отсутствия необходимой микросреды не могут выжить.

В результате стволовых клеток, которые нужны для роста волос, остается все меньше. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению, пояснили ученые. Они выразили надежду, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.