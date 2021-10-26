«Вугілля просто забули купити» – депутатка про причину кризи на українських ТЕС Сбросившая 30 килограммов Ребел Уилсон удивила фанатов » Трое свидетелей Иеговы получили по восемь лет колонии в России Суд в Астрахани приговорил троих свидетелей Иеговы к восьми годам колонии общего режима, признав их виновными в организации, участии и финансировании экстремистской организации. Еще одна последовательница «Свидетелей Иеговы» приговорена к трем с половиной годам колонии. Восемь лет — самый большой срок, назначенный в России свидетелям Иеговы. По версии следствия, они были фактическими руководителями местной организации «Свидетели Иеговы» и продолжили организовывать собрания после ее объявления экстремистской. При этом они «использовали меры конспирации, в том числе с использованием видео-конференц-связи». В рамках уголовного дела полиция и ФСБ провели 27 обысков и изъяли у обвиняемых средства связи, компьютеры, литературу экстремистского содержания и тетради, говорится в сообщении Следственного комитета России. «Медиазона» (издание признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) уточняет, что речь идет о 47-летнем актере театра кукол Рустаме Диарове, 46-летнем сварщике Сергее Кликунове, 45-летнем строителе Евгении Иванове и его жене Ольге. Обвинение запрашивало им сроки на полгода больше каждому, чем назначил суд. Восемь лет — самый большой срок, назначенный в России свидетелям Иеговы. В июне восемь колонии общего режима получил 43-летний «Свидетель Иеговы» из Благовещенска Алексей Берчук. Дела против свидетелей Иеговы в России В 2017 году Верховный суд России признал организацию «Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Минюст России утверждал, что свидетели Иеговы осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин назвал запрет организации «полной чушью», отметив, что «Свидетели Иеговы — тоже христиане», и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда России. Однако преследование «Свидетелей Иеговы» после этого не прекратилось. По данным правозащитного центра «Мемориал» (признан некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента), по состоянию на 25 октября по статье 282.2 УК РФ преследуются 539 верующих. Не менее 31 из них приговорены к реальным срокам лишения свободы, 72 находятся под стражей, 41 содержатся в СИЗО в ожидании приговора.