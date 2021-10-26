Обнаружена парадоксальная польза зеленого чая в продлении жизни Дочь Пола Уокера получила неожиданный привет из прошлого » Астрономы открыли первую планету в другой галактике Астрономы впервые обнаружили признаки существования планет за пределами нашей галактики. На сегодняшний день обнаружено уже почти пять тысяч экзопланет, однако все они находятся в нашей галактике Млечный Путь. Теперь же ученым удалось с помощью принадлежащего НАСА рентгеновского телескопа Chandra обнаружить планету величиной с Сатурн в галактике М51. Она находится на расстоянии примерно 28 миллионов световых лет от Млечного Пути. Экзопланеты обычно обнаруживают так называемым методом транзита: вращаясь вокруг звезды, планета в какой-то момент оказывается перед ней и вызывает небольшое изменение яркости звезды, которое можно зарегистрировать с помощью приборов. Именно таким образом были обнаружены предыдущие экзопланеты. Однако наблюдать транзит в видимом спектре на таких расстояниях сложно. Поэтому ученые под руководством доктора Розанны Ди Стефано искали изменения в интенсивности излучения звезды в рентгеновском диапазоне. Для наблюдения выбрали яркую двойную рентгеновскую систему. Как правило, такие системы состоят из объекта значительной массы — нейтронной звезды или черной дыры — и обращающейся вокруг него обычной звезды. Возникающий при этом аккреционный диск — поток вещества, под действием гравитационных сил перетекающий от более легкого компаньона на более тяжелый, — сильно разогревается и излучает и в рентгеновском диапазоне. Аккреционный диск относительно невелик по размерам, поэтому проходящая перед ним планета вызывает достаточное изменение интенсивности излучения, чтобы его можно было наблюдать. Ученые использовали эту технику для обнаружения первого кандидата в экзопланеты за пределами нашей галактики в двойной системе M51-ULS-1. «Метод, который мы разработали и использовали, на сегодня единственный для открытия планетных систем в других галактиках, — рассказала Би-би-си доктор Ди Стефано, работающая в Смитсоновском центре астрофизики в Кембридже, в США. — Это уникальный метод, особенно хорошо подходящий для поиска планет вокруг рентгеновских двойных систем на любом расстоянии, излучение которых мы можем измерить».