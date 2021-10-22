«Матрица: Воскрешение» получила жесткий рейтинг за насилие и нецензурную лексику

Американская ассоциация (Motion Picture Association) выдала «взрослый» прокатный рейтинг R четвертой части культовой франшизы «Матрица». Фильм выйдет на экраны в декабре 2022 года.
Рейтинг R означает, что зрителей моложе 17-ти лет будут допускать к просмотру только в сопровождении родителей или взрослого опекуна. Напомним, с таким же ограничением выходили и предыдущие части кинофраншизы.
Основой сюжета четвертого фильма «Матрицы» стало продолжение линии противостояния главных героев предыдущих фильмов с миром компьютерной матрицы, которая установила контроль над планетой. «Матрица: Перезагрузка «на протяжении 13 лет оставалась самым кассовым фильмом с рейтингом R: его смогли обойти только «Джокер» и две части «Дэдпула».
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова сыграли свои роли Нео и Тринити. Также в фильме сыграли такие актеры:
Яхья Абдул-Матин II;
Приянка Чопра Джонас;
Джонатан Грофф;
Нил Патрик Харрис;
Джессика Хенвик;
Кристина Риччи;
Тельма Хопкинс;
Эрендира Ибарра;
Тоби Онвумере;
Макс Римельт;
Брайан Дж. Смит;
Пинкетт Смит.
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