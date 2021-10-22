Черная пятница – что это и почему она так популярна?

Наверняка вы слышали о Блэк Фрайдей – празднике скидок и самых щедрых акций. В Америке традиции уже больше полвека, в Украине она только набирает популярности, но уже явно прижилась. Готовы наконец принять участие в Black-шоппинг в 2021? Тогда разберемся в нюансах.
Что такое Black Friday?
Как уже упоминалось, традиция привлекать покупателей суперскидками пришла из-за океана. В США сразу после Дня благодарения все любители экономии дружно отправляются в моллы, супермаркеты и магазины, где можно купить одежду, электронику, бытовую технику и другие товары по самой низкой стоимости. Явление получило название Black Friday.
Черная пятница существует в США примерно с конца 50-х. Есть разные теории происхождения названия. Одна из самых правдоподобных родом из Филадельфии. День предрождественских распродаж здесь всегда сопровождался огромными пробками на дорогах и дикой давкой в магазинах. Полицейские и работники торговых залов стали называть эту пятницу черной. Постепенно из негативного окрас термина трансформировался в позитивный, когда его стали умело обыгрывать рекламщики для продвижения грядущих сейлов.
По сей день объявления о скидках на Черную пятницу вызывают предвкушение чудесной экономии и лишь во вторую очередь напоминают о толпах покупателей. Оказывается, последнего тоже можно избежать. Black Friday 2021 в IssaPlus проходит в онлайн-формате, а значит, будет:
- удобно: можно покупать сидя в любимом кресле и даже лежа на диване;
- продуктивно: выбирайте хоть целый час, никто вас не потревожит;
- экономно: не торопясь отфильтровывайте самые выгодные предложения.
Когда Черная пятница 2021?
Мы позаимствовали праздник экономии вместе с датой. В США Black Friday традиционно проходит сразу после Дня благодарения, которое отмечается в последний четверг ноября. Соответственно, следующая за ним пятница и будет черной.
У нас все так же. Таким образом, для мероприятия нет четкой даты, она меняется каждый год. Какого числа Черная пятница в Украине в 2021? Она припадает на 26 ноября. Праздник экономии редко ограничивается одним днем. Скорее всего модная женская одежда со скидкой будет доступна на протяжении недели или больше.
Как правильно покупать в Черную пятницу?
Чтобы получить максимум выгоды от события, стоит отнестись к участию рационально. Не берите все подряд, уделяйте внимание только тому, что действительно нужно. Как не поддаться ажиотажу? О том, что удобнее покупать в сети, мы уже знаем. Что еще можно посоветовать для грамотного блэк-шоппинга?
- Заранее составьте список того, что купить в Черную пятницу. Так вы скорее всего устоите перед соблазном купить что-нибудь очень дешевое, но абсолютно не нужное.
- Четко определите бюджет. Так вы не потратите больше, чем можете себе позволить.
- Определите лучшие акции Черной пятницы.
Самая выгодная распродажа женской одежды будет запущена в “Исса Плюс”. Уже сейчас можете присмотреть интересные позиции, которые очень скоро серьезно подешевеют.
По материалам: https://issaplus.com/
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