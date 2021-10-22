Черная пятница – что это и почему она так популярна?

Наверняка вы слышали о Блэк Фрайдей – празднике скидок и самых щедрых акций. В Америке традиции уже больше полвека, в Украине она только набирает популярности, но уже явно прижилась. Готовы наконец принять участие в Black-шоппинг в 2021? Тогда разберемся в нюансах.

Что такое Black Friday?

Как уже упоминалось, традиция привлекать покупателей суперскидками пришла из-за океана. В США сразу после Дня благодарения все любители экономии дружно отправляются в моллы, супермаркеты и магазины, где можно купить одежду, электронику, бытовую технику и другие товары по самой низкой стоимости. Явление получило название Black Friday.

Черная пятница существует в США примерно с конца 50-х. Есть разные теории происхождения названия. Одна из самых правдоподобных родом из Филадельфии. День предрождественских распродаж здесь всегда сопровождался огромными пробками на дорогах и дикой давкой в магазинах. Полицейские и работники торговых залов стали называть эту пятницу черной. Постепенно из негативного окрас термина трансформировался в позитивный, когда его стали умело обыгрывать рекламщики для продвижения грядущих сейлов.

По сей день объявления о скидках на Черную пятницу вызывают предвкушение чудесной экономии и лишь во вторую очередь напоминают о толпах покупателей. Оказывается, последнего тоже можно избежать. Black Friday 2021 в IssaPlus проходит в онлайн-формате, а значит, будет:

удобно: можно покупать сидя в любимом кресле и даже лежа на диване;

продуктивно: выбирайте хоть целый час, никто вас не потревожит;

экономно: не торопясь отфильтровывайте самые выгодные предложения.

Когда Черная пятница 2021?

Мы позаимствовали праздник экономии вместе с датой. В США Black Friday традиционно проходит сразу после Дня благодарения, которое отмечается в последний четверг ноября. Соответственно, следующая за ним пятница и будет черной.

У нас все так же. Таким образом, для мероприятия нет четкой даты, она меняется каждый год. Какого числа Черная пятница в Украине в 2021? Она припадает на 26 ноября. Праздник экономии редко ограничивается одним днем. Скорее всего модная женская одежда со скидкой будет доступна на протяжении недели или больше.

Как правильно покупать в Черную пятницу?

Чтобы получить максимум выгоды от события, стоит отнестись к участию рационально. Не берите все подряд, уделяйте внимание только тому, что действительно нужно. Как не поддаться ажиотажу? О том, что удобнее покупать в сети, мы уже знаем. Что еще можно посоветовать для грамотного блэк-шоппинга?

Заранее составьте список того, что купить в Черную пятницу. Так вы скорее всего устоите перед соблазном купить что-нибудь очень дешевое, но абсолютно не нужное. Четко определите бюджет. Так вы не потратите больше, чем можете себе позволить. Определите лучшие акции Черной пятницы.

Самая выгодная распродажа женской одежды будет запущена в “Исса Плюс”. Уже сейчас можете присмотреть интересные позиции, которые очень скоро серьезно подешевеют.

По материалам: https://issaplus.com/