Южная Корея присоединилась к клубу космических государств

Южная Корея присоединилась к клубу космических государств, запустив в космос свою первую ракету-носитель собственного производства «Нури» (KSLV–II), которую разрабатывала с 2010 года. Старт прошел на космодроме «Наро» в 470 км к югу от Сеула, сообщает Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Имя ракеты переводится как «окружающий мир». Она весит 200 тонн и может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн. Сейчас на ее борту находится макет полезной нагрузки, который планируется вывести на расстоянии в 600-800 км от поверхности Земли. Стоимость ракеты — $1,7 млрд, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.

В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты «Наро», которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.

При этом Сеул несколько отстает от социалистического Пхеньяна, который в декабре 2012 года с помощью своей ракеты «Ынха-3» успешно вывел на орбиту спутник «Кванменсон-3».