Сергей Токарев объяснил, как работает первая экосистема AI и ML в Украине

Первое AI-комьюнити в Украине. Инвестор Сергей Токарев рассказал о миссии проекта AI House.

IT-предприниматель и основатель компании Roosh Сергей Токарев анонсировал запуск нового образовательного проекта — AI House. Это первая в Украине платформа, направленная на изучение и развитие технологий Artificial Intelligence (AI – искусственный интеллект) и Machine Learning (ML – машинное обучение).

Ключевая цель проекта – сформировать сеть, которая объединит IT-специалистов с богатым опытом и новичков, делающих первые шаги в изучении AI/ML-технологий. Они смогут обмениваться знаниями и идеями, продвигать свои разработки и совместными усилиями создавать продуктовые AI-стартапы – иными словами сотрудничать друг с другом, формируя полноценное комьюнити.

«Подобные системы уже эффективно работают во Франции и Германии. Наш проект, хотя и молодой, но очень амбициозный, и планирует побороться за лидерство в Европе», — комментирует Сергей Токарев. Предприниматель убеждён, что в Украине проживает огромное количество талантливых разработчиков, благодаря которым отечественная IT-сфера может стать передовой.

Бизнесмен добавил, что на базе AI House будут организовываться митапы, хакатоны, учебные лагеря, олимпиады по техническим дисциплинам. Также к инициативе приобщатся талантливые предприниматели, инвесторы, преподаватели вузов, работники отраслей, смежных с AI и ML. Они будут проводить лекции и делиться своей экспертизой, давая участникам возможность взглянуть на сферу машинного обучения и искусственного интеллекта под разными углами.

Помимо Сергея Токарева, в создании AI House принял участие партнёр Roosh Дэн Дмитренко. Также проект поддержали стартапы Pawa и ZibraAI и представители ведущих вузов Украины: КПИ им. Игоря Сикорского, Львовской политехники, КНУ им. Шевченко и Украинского католического университета.

Пост CEO занял Богдан Пономарь, который ранее занимался внедрением стратегических задач в компании Ciklum. Он солидарен с мнением, что система образования в таких отраслях, как AI и ML, нуждается в качественных переменах. По его словам, сегодня студенты-айтишники начинают изучать эти технологии лишь с третьего курса и всё это время не получают практическую базу. AI House готов дать будущим специалистам шанс воплотить свои идеи в жизнь уже на начальных этапах обучения.

Первым шагом в формировании экосистемы AI стало создание в Киеве школы для подготовки ML-специалистов — Deep Learning Creator School. Обучение в ней будет бесплатным. Дату официального открытия заведения Сергей Токарев объявит этой осенью.

На счету бизнесмена есть и другие образовательные инициативы. В 2019 году был запущен благотворительный проект STEM is FEM для популяризации технических профессий среди девушек. Кроме того, в планах предпринимателя основать первый украинский IT-вуз Computer Science University совместно с Киевской школой экономики.

Стоит отметить, что почти за 20 лет работы в сфере информационных технологий Сергей Токарев принял участие в создании и финансировании несколько десятков бизнесов с фокусом на AI. В частности, это мобильное приложение Reface, стартап по 3D-рендерингу ZibraAI и венчурная студия Pawa, развивающая продукты в сфере Machine Learning.