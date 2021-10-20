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105-летний повар раскрыла свой секрет Честная игра — казино Вулкан » Количество подписчиков Netflix превысило 213 миллионов Рост выше прогнозов — количество подписчиков Netflix превысило 213 миллионов Этому во многом способствовал международный успех «Игры в кальмара». 19 октября Netflix опубликовал финансовый отчёт за третий квартал 2021 года. Выбрали из него главное.

За квартал стриминговый сервис прибавил 4,38 миллиона подписчиков по всему миру, что выше ожиданий в 3,5 миллиона пользователей. При этом новых подписчиков из США и Канады оказалось всего 70 тысяч.

Выручка компании составила 7,48 миллиарда долларов (рост на 16%), а прибыль на акцию — 3,19 доллара (рост на 83%).

Netflix отметил, что ситуация с релизами во второй половине 2021 года стала лучше, чем в начале, когда многие фильмы и сериалы пришлось отложить из-за пандемии Covid-19.

Онлайн-кинотеатр в очередной раз прокомментировал мировой успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара», отметив, что за сентябрь его посмотрели 142 миллиона домохозяйств. Как и некоторые другие сервисы, за просмотр Netflix считает как минимум две минуты эпизода.

В рамках интервью с инвесторами сериал представил и соучредитель Netflix Рид Хастингс — он появился перед камерой в зелёном комбинезоне, которую в сериале носят участники игр на выживание.