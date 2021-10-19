В России сворачивается капитализм — почти половина населения уже бюджетники

Россия все дальше уходит от классического капитализма и строит постепенно государственный социалистический капитализм. Почти половина населения РФ уже бюджетники. А общий вес госпредприятий и служб в ВВП РФ давно превысил 50%

Доля граждан России, зависимых от выплат из государственного бюджета, продолжает расти.По состоянию на 2021 год пенсионеры, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, врачи, учителя и другие работники госсектора составляли 42% населения, или более 60 миллионов человек, следует из подсчетов аналитиков ING.

Доля «бюджетников» в широком определении поступательно увеличивается последние 15 лет, а с 2011 года она стала больше на 2 процентных пункта.

Доля бюджета в денежных доходах россиян растет вдвое быстрее — с 30% до 34% за последние 10 лет. Сказывается сжатие частного сектора экономики, вымирание малого и среднего бизнеса и падение доходов от предпринимательской деятельности до минимумов с начала века.

Бюджетников в узком определении в стране — около четверти от рабочей силы, это 17,5 миллиона человек, работающих в бюджетных организациях, подсчитали аналитики НКР.

Причем чем беднее субъект — тем выше доля госсектора в его экономике и налоговых сборах, выяснили в НКР. Так, например, в республике Тыва госпредприятия и бюджетные организации обеспечивают 37% валового регионального продукта, в Чечне и Ингушетии — по 34%, а в республике Алтай — 29%.

При этом доля налогов государственного и муниципального сектора в бюджете Ингушетии достигает 69%, в Чечне — 67%, а в Тыве — 53%.

Растущая армия «бюджетников» делает казну зависимой от показателей инфляции, к которой привязана индексация пенсий, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.