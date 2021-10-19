Илон Маск составил список любимых аниме — как оказалось он огромный поклонник жанра.

Хобби Илона рассекретилось после того, как он опубликовал список любимых лент в этом жанре по просьбе фолловеров.

ТОП аниме, которые советует Илон Маск:



Тетрадь смерти

Евангелион

Призрак в доспехах

Унесенные призраками

Принцесса Мононоке

Стальной алхимик

Твое имя

Однако, часть пользователей заподозрила Маска в неискренности. Ведь он назвал позиции, которые являются классикой жанра. А настоящий фанат аниме, по их мнению, поделился бы не таким очевидным перечнем.