Илон Маск составил список любимых аниме — как оказалось он огромный поклонник жанра.
Хобби Илона рассекретилось после того, как он опубликовал список любимых лент в этом жанре по просьбе фолловеров.
ТОП аниме, которые советует Илон Маск:
Тетрадь смерти
Евангелион
Призрак в доспехах
Унесенные призраками
Принцесса Мононоке
Стальной алхимик
Твое имя
Однако, часть пользователей заподозрила Маска в неискренности. Ведь он назвал позиции, которые являются классикой жанра. А настоящий фанат аниме, по их мнению, поделился бы не таким очевидным перечнем.
Leave a Reply