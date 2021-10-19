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Илон Маск составил список любимых аниме

Илон Маск составил список любимых аниме — как оказалось он огромный поклонник жанра.

Киношный топчик: вот что смотрит в свободное время Илон Маск

Хобби Илона рассекретилось после того, как он опубликовал список любимых лент в этом жанре по просьбе фолловеров.

ТОП аниме, которые советует Илон Маск:

Тетрадь смерти
Евангелион
Призрак в доспехах
Унесенные призраками
Принцесса Мононоке
Стальной алхимик
Твое имя

Однако, часть пользователей заподозрила Маска в неискренности. Ведь он назвал позиции, которые являются классикой жанра. А настоящий фанат аниме, по их мнению, поделился бы не таким очевидным перечнем.

19 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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