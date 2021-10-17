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Забастовка в Голливуде: 60 тысяч работников кинокомпаний угрожают не выйти на работу

Забастовка в Голливуде: 60 тысяч работников кинокомпаний угрожают не выйти на работу

В Голливуде 60 тысяч сотрудников крупнейших стримингових платформ и киностудий угрожают уже с понедельника, 18 октября, не выйти на работу. Это может стать самым массовым протестом технических работников, художников, гримеров за последние 128 лет.

Профсоюзы требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

«Забастовка — это последний шаг. Без камер, света, костюмов, макияжа невозможно снимать кино. Они сердце и душа индустрии, если они не выйдут на работу, все остановится. Эти люди имеют право быть услышанными и их требования должны привести к реальным изменениям», — сказала исполнительный директор Гильдии кинематографистов Ребекка Рин.

Из-за забастовки в Голливуде под угрозой срыва могут оказаться такие масштабные проекты как третий сезон «Мандалорца», сериалы от «Марвел» и сиквел «Аквамена».

Последняя крупная забастовка в Голливуде была 14 лет назад — тогда бастовали сценаристы. 100 дней простоя стоили индустрии около двух с половиной миллиардов долларов.

17 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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