Ученые определили «запах смерти»

По их словам, у человека есть древний обонятельный рецептор, пробуждающийся перед гибелью, с помощью которого он и чувствует определенный аромат.

В рамках научной работы специалисты провели эксперимент. Они попросили добровольцев вдохнуть запах аммиака, воды и путресцина. Оказалось, что последний провоцирует у людей сильную тревогу, хотя ранее этот запах не был им знаком и не был связан с плохими ассоциациями.

Ученые пояснили, что при смерти тело человека начинает ломаться, а процесс этот сопряжен с ароматами, одним из которых и является путресцин — чрезвычайно неприятный запах, впервые он был обнаружен в продуктах гнилостного распада белков.

Также с «запахом смерти» у людей ассоциируется травяной аромат.

При этом ощущать запахи люди могут начать за год до смерти.