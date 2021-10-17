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Ученые определили «запах смерти»

Перед смертью люди ощущают определенный аромат. Об этом рассказали ученые из школы психологии Университета Кента Planet Today.

По их словам, у человека есть древний обонятельный рецептор, пробуждающийся перед гибелью, с помощью которого он и чувствует определенный аромат.

В рамках научной работы специалисты провели эксперимент. Они попросили добровольцев вдохнуть запах аммиака, воды и путресцина. Оказалось, что последний провоцирует у людей сильную тревогу, хотя ранее этот запах не был им знаком и не был связан с плохими ассоциациями.

Ученые пояснили, что при смерти тело человека начинает ломаться, а процесс этот сопряжен с ароматами, одним из которых и является путресцин — чрезвычайно неприятный запах, впервые он был обнаружен в продуктах гнилостного распада белков.

Также с «запахом смерти» у людей ассоциируется травяной аромат.

При этом ощущать запахи люди могут начать за год до смерти.

17 октября, 2021 | Category: Наука, Новости
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