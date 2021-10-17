Миграционный кризис надолго, это агрессия РБ и РФ, — глава Бюро нацбезопасности Польши

Власти Польши предполагают, что миграционный кризис на границе с Беларусью может затянуться надолго — страна столкнулась с агрессией другого государства.

Об этом Польскому радио заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Сольох, сообщает Укринформ.

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«Предполагаем, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому была поддержка идеи укрепления границы. Следует откровенно сказать, что мы имеем дело с агрессией другого государства против нас. Это агрессия государства, за которой стоит также Россия», — сказал Сольох.

Он назвал ситуацию на границе очень опасной. А также выразил убеждение, что временное ограждение, установленное на границе, необходимо усилить.



Глава Бюро нацбезопасности отметил, что политическое решение конфликта путем давления международного сообщества на власти Беларуси требует времени: «Самое важное — выстраивать общую позицию в рамках НАТО и Европейского Союза. Потому что с 2015 года у ЕС несколько иной опыт с миграцией. Сейчас речь идет о двух факторах: миграционном давлении и потенциально новом маршруте, а также о том, что в это настолько глубоко вовлечено другое государство».

Сейм принял закон, который касается возведения забора на границе с Беларусью, напоминает Польское радио. Предполагается, что это будет крепкая высокая ограда, оборудованная системой видеонаблюдения и датчиками движения. Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд злотых.

С августа польские пограничники предотвратили около 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, за первую декаду октября таких попыток было 5 тысяч.

В связи с миграционным давлением правительство Польши 2 сентября ввело в пограничной полосе чрезвычайное положение, которое 1 октября продлили на 60 дней. Чрезвычайное положение охватывает 183 населенных пункта в Люблинском и Подляшском воеводствах.