Тетя Бритни Спирс рассказала об издевательствах брата

54-летней Ли Энн Спирс Ротер, сестра отца Бритни до сих пор никак не комментировала скандальную историю с опекой знаменитой племянницы. Но теперь решила рассказать правду о своем брате.

«Он варвар. Кто так поступает с людьми? Ею манипулировали, ее использовали. Он что, думает, что защищал ее? Да он ее в клетке запер. Воспользовался удачным моментом, когда она была наиболее уязвима», — цитирует Ли Энн Daily Mail.

По мнению тети, необходимо расследовать законность действий Джейми Спирса в связи с его выгодой от опеки. Контроль мог быть ему просто выгоден. Поэтому он препятствовал замужеству и рождению детей Бритни.