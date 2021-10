Тетя Бритни Спирс рассказала об издевательствах брата Как израильские военные в египетском плену «Хоббита» на иврит перевели » Королева Елизавета отказалась от алкоголя Королева Великобритании Елизавета II приняла решение полностью отказаться от употребления алкоголя. Об этом пишет The Daily Telegraph. Пойти на такой шаг королеве рекомендовали врачи. Это было сделано не в связи с каким-то заболеванием, а в целях профилактики — чтобы 95-летняя королева чувствовала себя наилучшим образом и была максимально здоровой перед предстоящими торжествами по поводу 70-летия ее правления. «Большой проблемой это не является, она много и не пила. Но кажется немного несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий», — посетовал, в свою очередь, приближенный к королеве источник The Vanity Fair. По неофициальным данным, королева предпочитала коктейли из джина с вермутом и могла выпить их во время ланча или перед ужином. Обычно их готовил для нее ее муж, принц Филипп. Источник The Daily Telegraph предположил, что после смерти мужа коктейли могли перестать приносить королеве прежнее удовольствие. Праздничные мероприятия по случаю 70-летия пребывания Елизаветы II на троне будут проводиться в Великобритании в июне 2022 года.