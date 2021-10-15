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Готическая семейка Адамсов опять вернулась в кино

Готическая семейка Адамсов устраивает новые приключения

Соскучились по криповых семьей, которая живет чернее черного? Тогда встречайте с 21 октября в украинском прокате мультипликационный фильм «Семейка Аддамс 2».

«Семейка Аддамс 2» является продолжением культовой истории о жуткой и странную семью Адамс. Если бы вы искали способ испортить свою жизнь, то стоило бы присмотреться к таким соседям. На этот раз семейка собирает чемоданы и отправляется своим легендарным составом в семейное путешествие. Гонки на катафалке, взрыв в Большом каньоне и купание в водопаде Виктория — разве не это называют счастьем?

Мультфильм озвучили Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиши Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Венздей Аддамс), Ник Кролл (дядя Фестер) и Бетт Мидлер (бабушка Аддамс). Грег Тирнан и Конрад Вернон вернулись в режиссерские кресла.

15 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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