В новом «Властелине колец» появятся хоббиты — африканцы

В сериале «Властелин колец», который снимает студия Amazon, хоббиты перестанут быть исключительно белыми, как это было в знаменитых трилогиях Питера Джексона. В нем также будет сделан акцент на новых «сильных женских персонажах». Об этом рассказал участник проекта, британский актер Ленни Генри.

«Я черный хоббит, и это прекрасно. Как известно, это приквел к эпохе, которую мы видели в фильмах, речь о ранних днях Шира и мира Толкиена, поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют Мохноногами, мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть. Это совершенно новый набор приключений, упоминающих происхождение разных персонажей, и на то, чтобы рассказать эту историю, уйдет не менее десяти лет. Потому что она основана на «Сильмариллионе», в котором есть указания на то, что произойдет дальше в этом мире во второй и третьей эпохе. Полагаю, что сценаристам очень забавно собирать сведения в нечто очень захватывающее. К тому же, в этом проекте очень сильное женское присутствие, в этой версии истории будут женщины-герои, они будут обычными людьми, как обычно», — прокомментировал он.

Напомним, что «Властелин колец» считается самым дорогим сериалом в истории.