Рейнольдс «вытер ноги» об Хью Джекмана в его день рождения В новом «Властелине колец» появятся хоббиты — африканцы » Оружие и бриллианты гангстера Аль Капоне ушли с молотка за 3 млн долларов Личные вещи и украшения известнейшего американского гангстера Аль Капоне распроданы на аукционе в калифорнийском Сакраменто за 3 млн долларов. C молотка ушли 174 предмета, включая огнестрельное оружие, фотографии и мебель. Мероприятие прошло в частном клубе и собрало около тысячи человек. Самым популярным лотом оказался любимый пистолет Аль Капоне 45-го калибра, который продали за 860 тыс. долларов. По информации Chicago Tribune, кольт уже стал самым дорогим оружием XX века, проданным на аукционе. Самым популярным лотом оказался любимый пистолет Аль Капоне 45-го калибра, который продали за 860 тыс. долларов Аль Капоне был известен как «Враг общества номер один». Гангстером он стал в 1920-х годах в Чикаго в эпоху сухого закона и быстро превратился в одного из самых жестоких преступников XX века. Позже гангстер попал за решетку за уклонение от уплаты налогов и провел несколько лет в Алькатрасе — печально известной островной тюрьме в заливе Сан-Франциско. Вещи оставались во владении его семьи почти 75 лет после смерти Аль Капоне в 1947 году. Диана Капоне — одна из трех живых поныне внучек гангстера — сказала, что они с сестрами решили продать артефакты в связи с тем, что их домам в северной Калифорнии все больше угрожают пожары.