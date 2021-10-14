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Названо худшее время в истории Земли

Худшим временем в истории Земли было массовое пермское вымирание, произошедшее около 252 миллиона лет назад, заявили ученые.

Как отмечается в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год, тогда с лица планеты были стерты 96 процентов морских видов и 73 процентов видов наземных позвоночных животных. Виной всему назвали извергающиеся супервулканы. В тот период извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана. Когда вулканы выбрасывали в воздух огромное количество отравляющих газов, температура значительно увеличилась, жить на Земле стало невозможно.

Согласно модели ученых, извержения привели к вулканической зиме, из-за которой образовался сильный парниковый эффект. Все водоемы на планете стали «токсичным супом». По словам экспертов, ситуация может повториться.

14 октября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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