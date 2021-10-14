Названо худшее время в истории Земли

Как отмечается в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2021 год, тогда с лица планеты были стерты 96 процентов морских видов и 73 процентов видов наземных позвоночных животных. Виной всему назвали извергающиеся супервулканы. В тот период извергались колоссальные по площади Сибирские траппы, возникло плато Путорана. Когда вулканы выбрасывали в воздух огромное количество отравляющих газов, температура значительно увеличилась, жить на Земле стало невозможно.

Согласно модели ученых, извержения привели к вулканической зиме, из-за которой образовался сильный парниковый эффект. Все водоемы на планете стали «токсичным супом». По словам экспертов, ситуация может повториться.