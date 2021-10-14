Джоан Роулинг выпустила новую долгожданную книгу

Дж. К. Роулинг, известная своей серией книг «Гарри Поттер», решила сделать новый вклад в детскую литературу. История уже готова, и она вдохновлена давним случаем из жизни писательницы. Её сын Дэвид любил игрушку-поросёнка, но часто её прятал и всегда забывал, куда же именно.

Для решения проблемы Роулинг купила вторую такую же игрушку. А через некоторое время оригинальная игрушка была истрёпана, но вторая, которая выглядела как новая, не получила той же любви от ребёнка. Об этом случае писательница рассказала Dailymail.

Это Роулинг решила воплотить в детской истории. Идея была у неё давно, но времени на написание хватило только во время самоизоляции.

Роман вышел под названием «Рождественский поросёнок», его уже представили в одном из магазинов Waterstones в Лондоне. В России можно купить книгу минимум за 583 рубля, но придётся заказывать в онлайн-магазинах. Иллюстрировал произведение Джим Филд.