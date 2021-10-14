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Британец случайно записался на марафон и пробежал 42 километра

Британец Мэт Уилхаус (Mat Wheelhouse) случайно пробежал марафон, записавшись на него по ошибке, пишет Manchester Evening News.

38-летний мужчина записался на Манчестерский полумарафон. Он хотел принять участие в забеге для сбора денег для больницы в память о своем покойном отце. «Укороченный забег» организовали в один день с забегом на марафонскую дистанцию, 42 километра 195 метров. В день состязаний Уилхаус перепутал время и пришел на старт совсем другой дисциплины. Ошибку участник мероприятия осознал, увидев спортсменов, готовящихся к старту.

В итоге британцу разрешили перенести свою запись об участии на другое мероприятие, но ему пришлось одолеть дистанцию в два раза длиннее. Мужчина добежал до финиша за четыре часа 47 минут.

14 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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