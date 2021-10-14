Британец случайно записался на марафон и пробежал 42 километра

38-летний мужчина записался на Манчестерский полумарафон. Он хотел принять участие в забеге для сбора денег для больницы в память о своем покойном отце. «Укороченный забег» организовали в один день с забегом на марафонскую дистанцию, 42 километра 195 метров. В день состязаний Уилхаус перепутал время и пришел на старт совсем другой дисциплины. Ошибку участник мероприятия осознал, увидев спортсменов, готовящихся к старту.

В итоге британцу разрешили перенести свою запись об участии на другое мероприятие, но ему пришлось одолеть дистанцию в два раза длиннее. Мужчина добежал до финиша за четыре часа 47 минут.