Администрация Байдена отказалась вводить санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что сенатор-республиканец Тед Круз является одним из наиболее радикальных сторонников санкций, требуя ввести их «по закону», однако власти дали понять, что этого не произойдет.

Издание сообщило, что конгрессмен блокирует назначение более двадцати дипломатов на различные посты, в том числе на должности послов в некоторых странах. Сделать это ему позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого член верхней палаты может отложить рассмотрение любого законопроекта или проведение голосования. Изначально он появился, чтобы политики могли внимательнее ознакомиться с документами, но в дальнейшем стал использоваться как механизм давления.

В администрации Байдена заявили, что обеспокоены происходящим, поскольку это может нанести удар США на международной арене. Источники Politico отмечают, что в августе помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан пытался обсудить ситуацию с Крузом, однако тот настаивал на том, что кандидатуры не будут утверждены, пока Вашингтон не введет санкции против «Северного потока-2». Власти, в свою очередь, не пошли на этот шаг.

Ранее The New York Times отмечало, что сенатор-республиканец Тед Круз вызвал «кадровый кризис» в администрации президента США Джо Байдена из-за позиции главы государства по газопроводу «Северный поток-2». По данным американского издания, Круз, выступающий за жесткие санкции в отношении проекта, задерживает утверждение 59 американских послов в верхней палате конгресса.

Из-за его позиции сенаторам приходится тратить на обсуждение кандидатур дипломатов много времени, что не всегда представляется возможным из-за их плотного графика.