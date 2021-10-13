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У Лукашенко будут арестовывать всех подписчиков оппозиционных Telegram-каналов

У Лукашенко будут арестовывать всех подписчиков оппозиционных Telegram-каналов и привлекать к уголовной ответственности. Все оппозиционеры к власти диктатора будут изначально обвинены в экстремизме и разрушении государственной власти.

Об этом сообщается в канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью республики.

Согласно постановлению правительства страны, «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях», приравниваются к «экстремистским формированиям». Максимальной мерой пресечения будет семь лет лишения свободы.

В какой форме будут применять на практике наказание за «экстремизм», пока неизвестно, пишет «Sputnik Беларусь».

Отметим, сейчас в Белоруссии признаны «экстремистскими» более 100 Telegram-каналов, в основном на политическую тематику и содержащие критику деятельность Александра Лукашенко. Крупнейший из них, «Nexta Live», насчитывает около миллиона подписчиков.

13 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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