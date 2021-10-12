В Риме и Милане появятся воздушные коридоры для аэротакси и дронов

Италия опубликовала план по включению в общее воздушное пространство новых видов транспорта, включая аэротакси и дроны. Как сообщает eVtol, к 2026 году в Риме, Милане, Венеции и еще нескольких городах разрешат коммерческое использование этих летательных аппаратов в пилотируемом режиме. Они смогут передвигаться по временно выделенным воздушным коридорам.

Сегодня множество компаний занимаются разработкой аэротакси, различных классов дронов и других новых видов воздушного транспорта. Поэтому авиационные власти некоторых стран уже сегодня прорабатывают правила полета для них.

Например, Федеральное управление гражданской авиации США предложило организовать воздушные коридоры, по которым смогут выполнять полеты только пилотируемые аэротакси и дроны. А правительство Японии создало совет по летающему дорожному транспорту — он в ближайшие десять лет выработает и введет в действие правила для летающих автомобилей.

Итальянский план по включению в общее воздушное пространство новых видов транспорта охватывает период с 2021 по 2030. Его подготовила рабочая группа, которую сформировали в прошлом году под эгидой соглашения между главой управления гражданской авиации Италии и министра технологических инноваций и цифровизации.

План предполагает, что к 2030 году новые виды транспорта будут полностью интегрированы в воздушное пространство. Первые демонстрации в городской среде начнутся в 2023 году, а к 2026 коммерческое использование аэротакси и дронов в пилотном режиме стартует в ряде крупных городов, включая Рим, Милан и Венецию. Летательные аппараты будут передвигаться по временно выделенным воздушным каналам.