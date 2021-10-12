Британские журналисты раскрыли тайное увлечение диктатора Северной Кореи

Британские журналисты раскрыли тайное увлечение главы Северной Кореи Ким Чен Ына, которым он занимался во время длительного отсутствия в публичном пространстве. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, диктатор изучал концепции двух новых туристических направлений, а также начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. Отмечается, что об этом факте свидетельствуют новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне.