США передали Украине боеприпасы для борьбы с легкой бронетехникой

США передали Украине боеприпасы для борьбы с легкой бронетехникой — впервые это одна из последних модификаций легкий 40мм гранат.

Вчерашняя помощь от США (этот же пакет будет прибывать до конца месяца). На 20 млн. долларов мобильных госпиталей (5 штук!), полевых хирургических наборов, полевых рентгенов, сумок парамедика, тактических аптечек IFAK, высокоточного вооружения (думаю, что ракеты к “Дротикам”), бронебойных боеприпасов.

Красноречиво говорящая спецификация.

M430A1 HEDP – 40-мм гранаты к автоматическому гранатомету. 3 дюйма (76 мм) бронепробития, специальный медный вкладыш, который может служить как сердечником для проникновения за броню, так и дополнительным источником осколков. Самое последнее поколение этого типа боеприпасов в США – там или программируемый воздушный подрыв, чтобы доставать цели за холмом, на обратном скате или за стеной, либо контактный взрыватель по материальной цели. В Борисполе классические оливковые ящики с желтыми отметками на торцах – картриджи для гранатометов MK 19 по 48 гранат в каждом. Не для подствольных гранатометов – там другая маркировка.

Это означает – мы или получаем MK 19 от партнеров, или УАГ-40 таки пошел в войска в количествах. США помогают нам преодолеть дефицит гранат. Украине поставляют лучшую на этот момент модификацию, а не хранение со складов. Способную в лоб пробивать БМП\БТР, поражать живую силу в радиусе 15 метров, выбивать двери – тактически гибкий боеприпас.

Полевая медицина, мобильные госпитали, противотанковое вооружение, боеприпасы. Запрошенное в срочном порядке. На фоне набора 11.000 персонала в кадрированные части ТРО, закона о сопротивлении, увеличения штата ССО.

Короче, мира в глазах Путина не увиделось.

Кирилл Данильченко