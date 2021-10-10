«Мы голодны, пока нас пожирают»: Дуэйн Джонсон выпустил дебютный рэп-клип

Популярный актер, звезда реслинга, владелец бренда текилы, а теперь еще и рэппер — Дуэйн Джонсон исполнил давнюю мечту и записал трек со своим кумиром.

В дуэте со знаменитым Tech N9ne Скала читает рэп буквально 20 секунд в самом конце, но даже этого ему хватило, чтобы донести свои мысли. Что интересно, это сам Tech N9ne предложил Джонсону поучаствовать — сказать несколько слов в конце песни, но актер сподобился на целый куплет, текст которого опубликовал Genius.

«Речь идет о риске, речь идет о власти — мы остаемся голодными, пока нас пожирают. Вложись в работу и сможешь взять то, что тебе принадлежит. Моя культура способна перевернуть игру. Спасибо, брат Tech N9ne, это снято одним дублем, это только начало», — Скала дал понять, что в рэпе он — всерьез и надолго.

В зрелищном клипе же Дуэйн Джонсон не забыл прорекламировать свою текилу — бутылка фирменного алкоголя прилетает к нему в руки сразу после того, как он заканчивает куплет.

Источник фото: https://www.youtube.com/channel/UC87iZ03xDe8csLCjWyV2E0A