 
«  
  »

Мадонна призналась, что собиралась свести счеты с жизнью из-за «Матрицы»

Певица до сих пор не оправилась от того случая.

Мадонна призналась, что собиралась свести счеты с жизнью из-за «Матрицы»

Символично, что Мадонне в 1999 году пришлось сделать важнейший выбор — прямо как самому Нео в фильме «Матрица». Только вот «таблетку» поп-икона выбрала не ту.

На популярном шоу Джимми Фэллона Мадонна не только эпатировала публику внешним видом, но и делилась неожиданными историями. Так, артистке предлагали сняться в «Матрице», но она отказалась — и бесконечно жалеет об этом:

«Я отказалась от роли в “Матрице”. Ты можешь в это поверить? Я даже хотела убить себя потом. Это ведь один из лучших фильмов, которые когда-либо были созданы. Крошечная часть меня до сих пор сожалеет лишь об этом моменте за всю мою жизнь».

Мадонна в итоге не раскрыла, какую роль ей предлагали (на тот момент) братья Вачовски, но, судя по ее смелым образам и поведению в последние годы, поп-певица с легкостью справилась бы с ролью Тринити.

10 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  