Из-под обломков рухнувшего дома в Батуми достали тела девяти жертв

Жертвами обрушения жилого пятиэтажного дома в грузинском городе Батуми стали девять человек. Как сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, спасательная операция длилась 27 часов.

Тело, предположительно, последней жертвы подняли несколько часов назад. Спасатели считают, что больше погибших нет.

Поисковая операция приостановлена из-за опасности разрушения остальной части жилого корпуса.

Напомним, 8 октября один подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми. В этой части дома было 15 квартир. Один из пострадавших, мужчина 37 лет, остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи полагают, что обрушение могло произойти из-за того, что рабочие вели ремонтные работы и повредили несущую стену корпуса.