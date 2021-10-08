Дени Вильнев рассказал, что едва не убило его карьеру в Голливуде

Дени Вильнёв о финансовом провале «Бегущего по лезвию 2049»: «Настоящее чудо в том, что я вообще ещё снимаю кино»
Режиссёр боялся, что его карьера закончится.
В разговоре с ведущим подкаста Happy Sad Confused Вильнёв признался, что ещё ни разу не пересматривал своего «Бегущего» с момента премьеры. По словам режиссёра, опыт работы над ним всё ещё слишком свеж в памяти, но он хотел бы вернуться к картине позже, когда сможет оценить её более рассудительно.
Когда журналист назвал фильм «чудом» и отметил, как хорошо его приняли многие зрители и критики, несмотря на скромные сборы, Вильнёв прервал его, высказавшись о кассовом провале. Постановщик объяснил, что сам понимал, как сильно рискует, особенно учитывая, какое важное место в истории кино занимает оригинальная картина Ридли Скотта.
Режиссёр подтвердил, что на данный момент у него в планах нет никаких проектов по вселенной «Бегущего» — будь то спин-офф, сериал или другой проект. Вильнёв был бы рад вернуться к этой франшизе, но считает, что «не имеет права проситься обратно».
О потенциальном возвращении к научно-фантастической вселенной Дени Вильнёв говорил и до этого, отмечая, что это должна быть некая история, никак не связанная с предыдущими фильмами.
В настоящее время режиссёр занят продвижением «Дюны», которая выйдет в прокат США в конце октября. Постановщик неоднократно говорил, что задумывал историю в двух частях, но «зелёный свет» продолжению студия даст, только если фильм будет успешным в онлайн-кинотеатре HBO Max.
«Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году и собрал в мировом прокате чуть больше 259 миллионов долларов при бюджете более 155 миллионов без учёта расходов на маркетинг. Картина так и не окупилась, а убытки от неё оценивали в 80 миллионов долларов. Однако франшизу продолжают развивать — 13 ноября стартует анимационный сериал по ней под названием «Чёрный лотос».
Leave a Reply