На Луне нашли самый молодой вулкан » Дени Вильнев рассказал, что едва не убило его карьеру в Голливуде Дени Вильнёв о финансовом провале «Бегущего по лезвию 2049»: «Настоящее чудо в том, что я вообще ещё снимаю кино» Режиссёр боялся, что его карьера закончится. В разговоре с ведущим подкаста Happy Sad Confused Вильнёв признался, что ещё ни разу не пересматривал своего «Бегущего» с момента премьеры. По словам режиссёра, опыт работы над ним всё ещё слишком свеж в памяти, но он хотел бы вернуться к картине позже, когда сможет оценить её более рассудительно. Когда журналист назвал фильм «чудом» и отметил, как хорошо его приняли многие зрители и критики, несмотря на скромные сборы, Вильнёв прервал его, высказавшись о кассовом провале. Постановщик объяснил, что сам понимал, как сильно рискует, особенно учитывая, какое важное место в истории кино занимает оригинальная картина Ридли Скотта. Да, я… Скажу вот что. Настоящее чудо в ситуации с «Бегущим по лезвию 2049» в том, что я никуда не пропал и вы всё ещё разговариваете со мной. Когда я брался за это кино, то прекрасно понимал, что заигрываю с катастрофой. Что сам же подвергаю себя огромной опасности в творческом смысле. Как однажды сказал мне Кристофер Нолан: «Ты ступаешь на священные земли». То, на что я пошёл, было чуть ли не богохульством. Так не принято. И один только тот факт, что я вообще всё ещё снимаю кино… Ну, меня хотя бы не изгнали из сообщества кинематографистов! Всё ведь могло обернуться гораздо… Да, опасное было дело. Дени Вильнёв режиссёр Режиссёр подтвердил, что на данный момент у него в планах нет никаких проектов по вселенной «Бегущего» — будь то спин-офф, сериал или другой проект. Вильнёв был бы рад вернуться к этой франшизе, но считает, что «не имеет права проситься обратно». Вы знаете, для меня и так было большой честью поработать над этим один раз. Я очень полюбил этот мир. Мне кажется, что когда я снимал этот фильм, то в процессе многому учился. Если бы мне снова доверили такое кино, то я куда лучше смог бы обращаться со своими инструментами и шансов произвести на свет нечто осмысленное было бы больше. Я не говорю, что никогда в жизни больше не вернусь в ту версию Лос-Анджелеса XXI века, но мне стоит быть осторожным. Это ведь мир Ридли Скотта, а не мой. Меня просто пригласили один раз. Не могу же я просто опять постучаться в дверь и спросить: «А можно мне обратно?» По-моему, у меня нет такого права. Дени Вильнёв режиссёр О потенциальном возвращении к научно-фантастической вселенной Дени Вильнёв говорил и до этого, отмечая, что это должна быть некая история, никак не связанная с предыдущими фильмами. В настоящее время режиссёр занят продвижением «Дюны», которая выйдет в прокат США в конце октября. Постановщик неоднократно говорил, что задумывал историю в двух частях, но «зелёный свет» продолжению студия даст, только если фильм будет успешным в онлайн-кинотеатре HBO Max. «Бегущий по лезвию 2049» вышел в 2017 году и собрал в мировом прокате чуть больше 259 миллионов долларов при бюджете более 155 миллионов без учёта расходов на маркетинг. Картина так и не окупилась, а убытки от неё оценивали в 80 миллионов долларов. Однако франшизу продолжают развивать — 13 ноября стартует анимационный сериал по ней под названием «Чёрный лотос».