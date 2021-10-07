Впервые после Второй мировой войны: с японского авианосца взлетели самолёты

3 октября два истребителя F-35B КМП США выполнили полёты с палубы крупнейшего боевого корабля японского флота – формально «вертолётоносца» JS Izumo (DDH-183). Это первый случай эксплуатации самолётов с борта японских военных кораблей после окончания Второй мировой войны.

В июне было заявлено о завершении первого этапа переоборудования вертолётоносца Идзумо, позволившего ему принимать F-35B, в ходе которого на его палубу было наложено термостойкое покрытие и нанесена разметка полётных линий. Завершение работ по изменению формы носовой части корабля и внутренних помещений ожидается в 2025 году, на однотипном корабле JS Kaga (DDH-184, «однофамилец» известного авианосца времён Второй мировой войны) – в 2022 году. При этом первые F-35B (из 42 заказанных Токио) должны прибыть в 2023 году.