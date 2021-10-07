«Не время умирать» показал лучший результат в истории британского проката

На прошлой неделе 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стартовал в Великобритании. К концу выходных фильм собрал 21 млн фунтов стерлингов и стал самым крупным релизом не только бондианы, но и всего национального проката.

Ранее лидерство в бокс-офисе удерживали «Скайфолл» и «СПЕКТР»: первый в свой дебютный уик-энд в 2012 году взял $20,2 млн, второй в 2015-м освоил £19,8 млн.

Ранее Бонд успешно стартовал в международном прокате, доведя общую сумму до 119 млн долларов. Это лучший результат пандемической эры.

«Не время умирать» является пятым и последним участием Дэниэла Крэйга в образе агента 007. Фильм снял постановщик Кэри Джёдзи Фукунага («Настоящий детектив»), сценарий, среди прочих, писала Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). В касте также снялись Рами Малек, Леа Сейду, Ана де Армас и др.