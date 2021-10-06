Операции с криптовалютой — насколько это безопасно Власти Китая запретили видеоигры с участием ЛГБТ-персонажей » Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал в отеле Некоторые поклонники пары уверены, что члены королевско четы могут скоро развестись Британский принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, впервые за долгое время вышли в свет. Они стали гостями мероприятия в Нью-Йорке. Тогда общественности показалось, что женщина беременна третьим ребенком. По их мнению, даже платье свободного кроя не смогло скрыть интересное положение герцогини Сассекской. Сама же жена Гарри не стала комментировать это. Однако знаменитости привлекли внимание людей не только предполагаемой беременностью Меган, но и тем, что устроили скандал в отеле. Супруги громко ругались на протяжении нескольких часов, а потом легли спать в разных кроватях. «Свидетели также подтверждают, что во время этой поездки принц Гарри и Меган не ладили за закрытыми дверями. Они оба не только много пили и курили, но и спорили, по словам людей, которые останавливались в отеле», — сообщает журнал In Touch. Некоторые поклонники герцогов Сассекских уверены, что разлад в королевской семье начался уже давно, и Гарри с Меган скоро могут развестись. Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/191091_printc-garri-i-megan-markl-ustroili-skandal-v-otele