Как поставить систему в Винлайн

Многие игроки задаются вопросом: как поставить систему в Винлайн? Прежде всего, необходимо выяснить, какая ставка подразумевается под этим термином и какие преимущества дает беттору такое пари. Система — это комбинированная ставка, составленная из нескольких экспрессов. Главным преимуществом этого типа пари является его высокая проходимость, в сравнении с классической ставкой экспресс. Более того, даже проигрыш одного исхода не всегда означает потерю ставки.

Примеры ставки система

Рассмотрим ставку на конкретном примере. Предположим, что беттор выбрал для пари четыре футбольных матча:

Атлетико обыграет Вильярреал за 1,75;

Интер победит Милан за 2,40;

Челси сыграет вничью с Вест Хэм за 2,20;

ПСЖ обыграет Лилль за 1,50.

Предположим, вы поставили 2 000 рублей. В системе типа “3/4″ будет собрано 4 экспресса, каждый из которых будет включать три события. Сумма ставки по каждому экспрессу составит 500 рублей. Путем несложных подсчетов выясняем, что даже при правильном прогнозе на исход трех из четырех событий, наша система приносит выигрыш.

Рассчитаем выигрыш:

Мы правильно предсказали исходы 1, 2 и 3 матчей;

Рассчитываем котировки экспрессов 1,75 * 2,40 * 2,20 = 9,24;

Наш выигрыш 9,24 * 500 (сумма ставки) = 4 620;

Чистый доход: 4620 — 2 000 = 2 620. Один исход был предсказан неправильно, но беттор выиграл 2 620 рублей.

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Поставить систему через официальный сайт

Ставка на систему в Winline осуществляется также просто, как и другие типы пари:

Авторизуйтесь с своей учетной записи;

В секциях Live и (или) Prematch выберите нужные соревнования и рынки;

Кликните на значение коэффициента выбранного исхода;

В открывшемся игровом купоне укажите тип ставки: “Система”;

Укажите сумму, которую собираетесь поставить;

Подтвердите свое действие.

Сделать ставку система в приложении

В приложении для мобильных гаджетов система Винлайн осуществляется по похожему сценарию:

На своем смартфоне или планшете откройте мобильное приложение Winline;

Авторизуйтесь в аккаунте;

В разделах Лайв и Прематч выберите исходы, на которые собираетесь заключить пари;

Кликните на значения котировок;

В игровом купоне укажите тип ставки, введите сумму, на которую заключаете пари;

Подтвердите свое решение, кликнув на вкладку “Сделать пари”.

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