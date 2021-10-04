Сооснователь Alibaba стал фигурантом «досье Пандоры»

Как пишет издание, канадец тайваньского происхождения фигурирует в качестве директора или акционера по крайней мере десятка компаний, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Багамы. При этом как гражданину Канады Цаю запрещено напрямую инвестировать в китайскую фирму, поскольку Пекин ограничивает прямые иностранные инвестиции в технологии, СМИ и другие секторы.

Однако, отмечает заведующая кафедрой бизнеса и экономики Китая Вюрцбургского университета в Германии Дорис Фишер, Цай может владеть акциями Alibaba в ее дочерних компаниях, зарегистрированных в офшорах. В частности, пишет издание, Alibaba создала ряд «предприятий с переменной долей участия (VIE)», которые позволяют иностранцам делать инвестиции в китайские компании. Среди них есть зарегистрированная на Виргинских островах в 1999 году — в том же году, что и Alibaba Group. В бухгалтерских документах подробно описывается, как Цай использовал MFG для хранения миллионов акций Alibaba, которые перемещались через сеть связанных с ним офшорных фирм и физических лиц.

В воскресенье, 3 октября, расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.