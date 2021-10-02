В США напрямую подключили мобильные телефоны к спутнику для интернета

Компания Lynk со штаб-квартирой в Вирджинии (США) напрямую подключила сотни обычных мобильных телефонов в США, Великобритании и Багамских Островах к собственному космическому аппарату Shannon для доступа в интернет, пишет ArsTechnica.

Связь использовалась для отправки коротких текстовых сообщений в труднодоспутных регионах и для пользователя не требовала наличия специального оборудования. «По сути, наш спутник выглядит для вашего мобильного телефона как стандартная вышка сотовой связи, — сказал соучредитель и исполнительный директор Lynk Чарльз Миллер.

По его словам, для подключения телефона к спутнику компании пришлось решить несколько технических проблем, в частности, избавиться от помех, создаваемых другими мобильными телефонами, и компенсировать большую величину доплеровского сдвига между космическим аппаратом и наземным смартфоном. «Существующие телефоны и мобильные сети настроены для поддержки сверхскоростных поездов, но не спутников с орбитальными скоростями», — отмечает издание.