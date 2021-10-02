Петро Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из‑за роста трафика после выхода «Игры в кальмара» » Netflix установил гигантскую копию куклы-убийцы из корейского сериала «Игра в кальмара» в торговом центре на Филиппинах Она «выслеживает» тех, кто пытается перейти дорогу на красный сигнал светофора. Компания разместила трёхметровую реплику куклы в торговом центре в городе Кесон-Сити на Филиппинах в рамках маркетинговой кампании перед запуском шоу. Ролик появился в местном твиттере Netflix ещё в конце сентября, но СМИ обратили на него внимание только 1 октября. Кукла следит за пешеходным переходом, напевая свою жуткую песню «Тише едешь — дальше будешь» из сериала. Если человек пытается перейти дорогу на красный свет, девочка резко поворачивает голову и мигает красными глазами, пытаясь «вычислить» преступника. По сюжету одного из эпизодов шоу, соревнующиеся за большой денежный приз игроки должны добежать до финиша, пока поёт огромная кукла. Когда она замолкает, все участники состязания должны замереть, а в ином случае их «устранят». «Игра в кальмара» возглавила чарты Netflix по всему миру сразу после выхода 17 сентября. В конце месяца в сервисе сообщили, что шоу может опередить «Бриджертонов», став самым просматриваемым сериалом за первый месяц после релиза.