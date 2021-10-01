В России началась тотальная прослушка телефонов

Операторы связи с 1 октября обязаны по запросу Роскомнадзора предоставлять некоторые об абонентах — юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Соответствующая поправка к федеральному закону «О связи» вступила в силу в пятницу.

Закон, включающий это требование, был принят в июне 2021 года и подписан президентом Путиным в начале июля. Полный текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Право Роскомнадзора получать сведения об абонентах распространяется на тех, кто подключен к корпоративным тарифам. Кроме того, операторы должны по запросу предоставлять сведения о фактах получения и передачи голосовой информации, текстовых и мультимедийных сообщений с датой и временем их передачи или получения и о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.

Как утверждается в тексте закона, целью такого сбора информации является «мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов». До сих пор доступом к такой информации располагали только правоохранительные органы.