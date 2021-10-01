Ученые объяснили, почему при коронавирусе страдают почки

По данным специалистов, исследования и систематические обзоры подтвердили, что в 20-40% случаев острое повреждение почек фиксируется у пациентов с COVID-19.

Ученые установили, почему это происходит. Так, вирус способен не только инфицировать и размножаться в клетках человека, но и может вызвать значительный дисбаланс в системах, которые регулируют артериальное давление и участвуют в воспалении, контроле артериального давления и других процессах. В итоге у зараженных может снижаться почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, а также меняться способность выводить токсичные вещества.

Кроме того, вирус может усилить сужение сосудов в почках, что приводит к ухудшению их функции.

Заражение вирусом может косвенно повредить почки через системное воспаление, гипоксемию, шок, гипотензию и нарушение баланса ренин-ангиотензиновой системы, заключили ученые.