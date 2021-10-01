Pfizer начала клинические испытания препарата для предотвращения COVID-19

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала крупномасштабное клиническое испытание препарата для предотвращения развития COVID-19 у тех, кто контактировал с заболевшими.

В испытании перорального антибиотика примут участие 2660 здоровых взрослых, которые живут в одном доме с человеком, инфицированным COVID-19.

Pfizer также тестирует препарат на людях, которые уже заразились коронавирусом, но у которых еще не появились серьезные симптомы.

«Мы считаем, что в случае успеха эта терапия может помочь остановить вирус на раннем этапе, прежде чем он получит возможность широко реплицироваться», – заявил главный научный специалист Pfizer доктор Микаэль Долстен.

Препарат направлен на блокировку ключевого фермента, который необходим вирусу для репликации. Ученые считают, что, если методика сработает, она будет эффективна только на ранних стадиях заболевания.