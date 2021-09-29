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Reuters: США убеждают Китай снизить импорт нефти из Ирана

США пытаются убедить китайскую сторону снизить объемы импорта нефти из Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По данным СМИ, Вашингтон по дипломатическим каналам обратился к Пекину, в том числе напомнив, что Иран из-за развития своей ядерной программы находится под санкциями США. «Мы применяли и будем при необходимости применять наши санкционные полномочия. <…> Тем не менее, в рамках диалога по Ирану мы подходим к этому вопросу с Китаем дипломатическим путем», — указал неназванный чиновник из США, которого цитирует СМИ.

По разным данным, средний объем импорта иранской нефти Китаем с начала года составил 553 тыс. баррелей в сутки в августе.

29 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости, США
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