Кулеба заявив, що Україна з партнерами готує умови для примушення агресора до миру

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Україна прагне справедливого миру, який буде відповідати тій ціні, яку країна вже заплатила та продовжує платити за свою незалежність, свободу та суверенітет.

Міністр додав, що президент Володимир Зеленський готовий до переговорів про деокупацію Криму та Донбасу, а також завершення війни.

«Ми не сидимо, чекаючи з моря погоди. Росія маніпулює, бреше, вона цинічна. Але іншої Росії немає. Саме така Росія веде війну та агресію проти України. Тому потрібно вести переговори у всіх можливих форматах про припинення війни. Ми активно створюємо разом з партнерами умови, які змусить Росію її припинити. Навіть якщо для цього нам доведеться створити для неї серйозні проблеми», — вважає він.