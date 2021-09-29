Гордон раскритиковал закон об олигархах

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал законопроект о деолигархизации, который может быть принят на Украине. Свое мнение он высказал в телепрограмме «Свобода слова Савика Шустера», эпизод приводит Telegram-канал «Украина 24/7».

Гордон назвал проект закона большой ошибкой, и заявил, что он призван бороться не с олигархами, а со СМИ, которые им принадлежат. «Кому принадлежат наши каналы? [Олигарх Игорь] Коломойский, [бывший президент Украины Петр] Порошенко (…). У них отнимут каналы, а там сейчас есть хоть какая-то дискуссия. Мне не нравится канал Порошенко, как и он сам. Но я против того, чтобы их закрывали, против того, чтобы их вынуждали продавать. Пусть будут разные точки зрения», — высказался журналист.

По мнению Гордона, если эти каналы вынудят продать или закрыть, то «будет Россия». «Там шли по этому пути. Сейчас там один сплошной федеральный канал, который говорит устами президента [России Владимира] Путина и Кремля», — сказал он. Гордон предупредил, что если у Украины заберут свободу слова, то вместе с ней заберут и все остальное, а украинцы будут «нищими, как в 1990-е годы и в советское время».