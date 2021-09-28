В Швеции госпитализировали 20 человек в результате взрыва в жилом доме

Взрыв прогремел около 05:00 во вторник в центральной части города. В нескольких квартирах вспыхнули пожары. На месте работает скорая помощь и спасательные службы. Как заявил оператор аварийно-спасательной бригады, службы должны эвакуировать от 100 до 200 человек.

Минимум трое пострадавших получили серьезные ранения. Руководитель службы спасения заявил, что причина, повлекшая взрыв, не является естественной. «Это видно по разрушениям», — заключил он.