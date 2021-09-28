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Роналду может возглавить «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассматривает возможность возглавить команду после завершения карьеры. Об этом сообщает The Sun.

Источник издания рассказал о настроениях 36-летнего форварда после возвращения в стан «красных дьяволов». «Многие футболисты начали свою тренерскую карьеру в «Юнайтед». Поэтому португалец считает, что клуб может стать отличным местом для начала новой главы его жизни», — отмечается в материале.

По мнению Роналду и нынешнего тренера «Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, португалец сможет выступать до 40 лет. Нынешний контракт с игроком рассчитан на два года.

27 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса». Он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. Вместе с «красными дьяволами» португалец трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов. В 2009 году форвард перебрался к мадридский «Реал», с которым четырежды выиграл Лигу чемпионов.

28 сентября, 2021 | Category: Мир, Новости
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