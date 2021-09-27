Нефть летит к $80 на рекордном сокращении мировых запасов

Рынок нефти продолжает полет в направлении отметки 80 долларов за баррель Brent, открывая ростом шестую неделю подряд и обновляя рекордные значения за три года.На 16.37 мск понедельника ноябрьские фьючерсы на североморский сорт торгуются в Лондоне по 79,67 доллара за баррель, прибавляя 2% относительно закрытия пятницы.

Контракты на WTI стоят 75,53 доллара за бочку (+2,1%) и находятся на расстоянии чуть меньше 1,2 доллара от нового максимума с 2014 года.

Российский сорт Urals в Европе штурмует отметку 77 долларов и дорожает на 2,4% за день.

«В центре внимания инвесторов по-прежнему падение товарных запасов нефти и нефтепродуктов во всем мире», — отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

По данным Kayrros, на минувшей неделе хранилища на суше по всему миру опустели на 21 млн баррелей, а США общий запасы в коммерческих резервуарах упали до минимума с декабря 2019 года.

Если же учесть нефть, которая хранилась на танкерах, стоящих на дрейфе в мировом океане, запасы сокращаются со скоростью 4,5 млн баррелей в день — рекордной в истории, оценивают аналитики Goldman Sachs.

Из почти миллиарда баррелей «лишней» нефти, осевшей в хранилищах после обвала спроса прошлой весной, уже не осталось ничего: мировые запасы ушли ниже отметок декабря 2019 года и продолжают сокращаться в ключевых странах-потребителях — США и Китае.

«В северном полушарии повышенное потребление топлива зимой, обусловленное крайне высокими ценами на газ, может еще больше повысить уже восстанавливающийся мировой спрос», — говорит стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Ситуация усугубилась после урагана Ида, который унес с рынка более 30 млн баррелей. При этом десятки буровых платформ в Мексиканском заливе продолжают простаивать, а общая добыча в США держится на 600 тысяч баррелей в сутки ниже, чем до удара стихии.

Сбить температуру на рынке нефти пытается Китай, впервые в истории распродающий стратегические резервы. Однако объемов — 7,4 млн баррелей — пока недостаточно, чтобы остановить ралли. По оценкам Wood Mackenzie, китайская распродажа продолжится и может достичь 82,5 млн баррелей.

«Глобальный дефицит энергоносителей будет определять ситуацию на сырьевых рынках в ближайшие дни и даже недели: с приближением зимы превышение спроса над предложением может еще больше усилиться. Это может вызвать ускорение инфляции и создать другие проблемы, которые потребуют реакции властей во многих странах», — предупреждает Шейбе.

Достижение отметки 80 долларов за баррель Brent — вопрос времени, отмечает Уоррен Паттерсон, стратег по сырьевым активам ING.

Нефтяные котировки толкает вверх общий дефицит энергоносителей в мире, поясняет он: СПГ в Азии торгуется по 150 долларов за баррель в пересчете на нефтяной эквивалент, цена газа в ЕС эквивалента 140 долларов за баррель.

Не исключено, что ОПЕК+ ответит дополнительными поставками, считает Паттерсон. Ближайшее заседание картеля намечено на 4 октября, и изначальный план предполагает рост добычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки.